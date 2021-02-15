Шварценеггер почтил память самого сильного человека СССР Юрия Власова

https://static.news.ru/photo/bd5f21f2-6f7c-11eb-8077-96000091f725_660.jpg Юрий Власов Фото: Лев Иванов/РИА Новости

Голливудский актёр, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отдал дань памяти победителю Олимпиады 1960 года, выдающемуся советскому тяжелоатлету Юрию Власову, который умер в возрасте 85 лет на прошлой неделе.

Юрий Власов учил нас всех, что «невозможно» — это просто слово. Он был первым человеком, кто поднял 200 килограммов, и вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году. Из-за таких людей я отказываюсь говорить, что всего добился сам, — написал актёр в Twitter.

В феврале 1988 года Шварценеггер приезжал в Москву, где встретился с тяжелоатлетом в спортивном клубе «Атлетика».

Yuri Vlasov taught all of us that âimpossibleâ is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made. 1/ pic.twitter.com/K4qGV0rzEz — Arnold (@Schwarzenegger) February 15, 2021

Юрий Власов был автором 31 мирового рекорда, в 1960 году тяжелоатлет завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Риме, на Играх 1964 года в Токио Власов стал обладателем серебряной медали. На этом первенстве советский атлет целый круг стадиона нёс знамя СССР на вытянутой руке, держа за конец древка. Никто из спортсменов не смог повторить подобное. На чемпионатах мира Власов завоевал четыре золотых медали и шесть — на первенствах Европы. Атлет завершил спортивную карьеру в 1968 году, а затем занимался литературной и политической деятельностью.

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