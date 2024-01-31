«Шутки кончились»: Коц призвал спонсоров ВСУ приготовиться к наказанию Военкор Коц заявил о неоднозначности законопроекта о конфискации имущества

Лиц, спонсирующих Вооруженные силы Украины, ожидает серьезное наказание после принятия законопроекта о конфискации имущества за дискредитацию армии России, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Он подчеркнул, что законопроект не так однозначен, как могло казаться. В частности он будет распространяться лишь на тех, чья деятельность направлена против государственной безопасности.

Шутки кончились, пришел час действовать по законам военного времени. Конечно, все не так однозначно. Никто не собирается изымать виллы на Рублевке за пахабный пост. <...> Изымать деньги, ценности и иное имущество предполагается за использование их для финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности России, — заявил он.

Журналист отметил, что к такой деятельности относятся не только спонсирование армии Украины, но и содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях ее организации. Кроме того, поводом для конфискации имущества может послужить участие в преступном сообществе.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее заявил, что певица Алла Пугачева и актриса Лия Ахеджакова могут лишиться имущества после принятия закона о конфискации. По его словам, он будет требовать привлечения их к ответственности, если они продолжат дискредетировать российскую армию.