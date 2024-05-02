Шурыгина вышла на связь впервые после задержания Шурыгина после задержания заявила, что сама вызвала полицию в целях безопасности

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Диана Шурыгина

Блогер и героиня скандальных выпусков шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина, которую полиция увезла накануне вместе с предпринимателем Святославом Гусевым, рассказала в соцсетях, что сама вызвала правоохранителей, обратила внимание Baza. По словам девушки, она сделала это в целях безопасности. Ранее СМИ писали, что обоих задержали после жалобы соседей на шум.

Про ситуацию с полицией: я сама ее вызвала, грубо говоря. Попросила меня забрать и все. Меня никто не задерживал, это не было мое задержание, я их вызвала. Я была в квартире, попросила приехать забрать меня, знакомого и полицию [вызвала] в целях моей безопасности. <...> У меня все хорошо, меня через 10 минут отпустили, после того как я написала объяснительную, — сказала она.

Как пишет Baza, в полицию, помимо жалоб на шум, действительно поступил вызов «девушка в опасности». Была ли это Шурыгина, не уточняется.

Журналисты 1 мая сообщали, что Диану Шурыгину задержали полицейские Москвы. По их данным, инцидент произошел в квартире на Долгоруковской улице, где девушка находилась вместе со Святославом Гусевым. Отмечалось, что полицию вызвали другие жители дома из-за шума, раздававшегося из квартиры. Шурыгина была доставлена в отдел вместе с двумя знакомыми.

Также журналисты отметили, что сам Гусев отказался комментировать произошедшее. По информации канала, несколько дней назад Гусев и Шурыгина записывали видео, на котором сообщили, что теперь будут работать вместе.