Шурина Лужкова вновь оставили под арестом по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы в четверг продлил арест бизнесмену Виктору Батурину, обвиняемому в попытке мошенничества. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Батурину срок содержания под стражей до 1 декабря, — сказала собеседница агентства.

Силовики задержали Батурина 1 июля. Его подозревают в покушении на мошенничество, но он не признал вину.

По данным СМИ, дело основано на событиях 2011 года. Тогда мужчина через суд потребовал вернуть ему 25% акций компании «Интеко». В качестве подтверждения он предоставил договор, подписанный его сестрой Еленой Батуриной, где говорилось, что это его акции, а сестра должна выплатить за них компенсацию. Сама Батурина говорила, что не подписывала документ.

Виктор Батурин занимал пост вице-президента «Интеко». В 2006 году его сестра заявила, что он больше не работает в компании и не может представлять её.