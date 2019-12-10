https://static.news.ru/photo/72aaa63c-1b49-11ea-b3c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Шурин Юрия Лужкова Виктор Батурин рассказал, что видел последний раз бывшего мэра в субботу. По его словам, политик выглядел отлично.

В субботу я его ещё видел, он ещё отлично выглядел. Я встал, поздоровался, он прошёл в отдельную комнату для каких-то переговоров, — поделился Батурин с «Москвой 24».

Он, говоря о желании властей увековечить память политика, отметил, что Лужков — лицо России в 90-х годах, человек-эпоха. По его словам, главное, чтобы чиновники не сделали из трагедии фарс.

Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник. Родственники бывшего мэра Москвы хотят устроить гражданскую панихиду в храме Христа Спасителя. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия».

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал экс-мэра Москвы Юрия Лужкова энергичным и жизнелюбивым человеком. Он также сообщил, что Юрий Михайлович был «политиком своего времени».