https://static.news.ru/photo/2f87de7c-38f1-11ea-88e7-fa163e074e61_660.jpg Шура (Александр Медведев) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Алёна Водонаева своими резкими высказываниями о «быдле», рожающем детей, стремится привлечь к себе внимание, чтобы впоследствии уйти в политику. Такое мнение высказал известный музыкант Шура (Александр Медведев). По его словам, это может случиться, как произошло в своё время с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шура отметил, что доля правды в словах телеведущей есть. Нововведения в сфере маткапитала, в частности возможность получения его на рождение первенцев, могут привести к непредсказуемым последствиям. В частности, может резко возрасти рождаемость среди маргиналов, желающих получить «лёгкие деньги». Однако эта мера может стать единственным выходом для семей, которые хотят завести ребёнка, но затягивают с этим в силу финансовых проблем, передаёт «Газета.Ру».

Я летаю ежедневно по всей стране, вижу, что есть семьи, которые хотели бы иметь ребёнка, но нет у них таких денег. А это будет конкретно большой помощью, рождаемость увеличится за счёт этого капитала, — подчеркнул артист.

Ранее Водонаева прокомментировала предложения президента Владимира Путина, касающиеся материнского капитала. По её мнению, теперь «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут рожать детей из стремления получить маткапитал и таким образом поправить своё материальное положение, писал NEWS.ru.