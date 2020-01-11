https://static.news.ru/photo/93327ab0-347b-11ea-a020-fa163e074e61_660.jpg Шура Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский эстрадный певец Шура прокомментировал возможное введение новых оценок по музыке, ИЗО и физкультуре.

Сообщается, что вместо привычных баллов за эти предметы могут начать выставлять «зачёты». Об этом рассказала министр просвещения России Ольга Васильева.

На уроки музыки в школе никто никогда внимания не обращал. Многие их пропускали, а ходили только те, кому действительно это нужно было. К оценкам по музыке всегда относились как к чему-то формальному. Вот мне лично было важно получить реальную оценку. И нас таких было трое в классе, — говорит Шура.

Министр просвещения считает, что из-за отсутствия музыкального слуха ученики могут получать неудовлетворительные оценки в аттестат, информирует РИА ФАН.

Это не совсем правильно,— говорит Васильева.

Как писал NEWS.ru ранее, комиссия Общественной палаты по развитию образования и науки запустила всероссийский опрос на тему того, каким способом нужно оценивать знания учащихся в целом.