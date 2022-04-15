Шульман обжалует внесение в список СМИ-иноагентов

Политолог Екатерина Шульман (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранных агентов) заявила о желании обжаловать решение Министерства юстиции России о включении её в список СМИ-иноагентов, пишет РБК. По словам политолога, это событие не стало для неё неожиданностью. В данный момент Шульман консультируется с юристами. Она подчеркнула, что не имеет желания судиться, однако хочет узнать, на каких основаниях представители министерства приняли решение о включении её в иноагентский реестр.

Не то чтобы я этого ждала со дня на день. Но сказать, что это очень поразительная неожиданность, тоже, наверное, нельзя <...> Конечно, хочется судиться хотя бы для того, чтобы узнать, а это можно узнать только на суде, на основании чего принимается такое решение, — заявила она.

Ранее Минюст внёс блогера и журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман в реестр СМИ-иноагентов. Также в список попал журналист Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Ёлкин, в общей сложности 15 апреля реестр пополнился на девять человек. Теперь в нём насчитывается 142 иноагента.

8 апреля в этот перечень вошли шесть физлиц, в том числе рэпер Face (Иван Дрёмин). Помимо него в список попал бывший адвокат, а ныне правозащитник Марк Фейгин, а также писатель Андрей Филимонов, преподаватель ВШЭ Дмитрий Дубровский, журналистки Екатерина Маяковская и Ирина Борухович.