Шукшина увидела ковидный заговор в протестах в Казахстане

Заслуженная артистка России Мария Шукшина заявила, что одной из причин протестов в Казахстане стала «антиковидная политика» властей. По её мнению, власти не собираются решать проблемы людей. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

На мой взгляд, происходящее в Казахстане не только результат повышения цены на газ, но и проблемы, связанные с проводимой в стране, так называемой, антиковидной политикой. Власть в Казахстане совершенно забыла про свой народ, — написала Шукшина.

Она добавила, что правящей элите «вскружили голову доставшиеся ей после развала Советского Союза ресурсы». По её мнению, это стало причиной того, что власти перестали обращать внимание на проблемы народа.

Многие пользователи Сети обвинили её в том, что она таким образом пытается привлечь к себе внимание. Тем не менее, позже в социальных сетях появилась видеозапись, где протестующие требуют от властей отменить вакцинацию против коронавируса.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал события в Казахстане и заявил, что президенту России Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину есть над чем задуматься. Он указал, что в России складывается схожая ситуация с ценами, и привёл в пример продовольственную инфляцию, которая достигла 20%.