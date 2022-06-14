Шукшина раскрыла размеры премий телеведущих ВГТРК ко Дню России

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Мария Шукшина

Актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале выложила пост, в котором раскрыла размеры премий телеведущих ВГТРК ко Дню России. Руководство канала решило наградить своих сотрудников, проявивших любовь к Родине и верность профессии.

Шукшина в Сети поделилась фотографией подписанного приказа о выплате премии некоторым сотрудникам за верность профессии и Родине. Сама актриса данный пост никак не комментировала, дала лишь пояснение к содержанию фотографии.

Приказ ВГТРК о выплатах премий из бюджета ко Дню России, — подписала публикацию артистка.

Из приказа известно, что премии в размере двух миллионов рублей удостоились Антон Златопольский, Дмитрий Киселев и Андрей Кондрашов. Премию в размере одного миллиона рублей получили Анастасия Попова, Ольга Скабеева, Мария Ситтель и Евгений Рожков. Стоит заметить, что в данном списке нет Владимира Соловьева.

Ранее стало известно, что Шукшина возмутилась предстоящим концертом Макса Барских, который должен пройти в России. Мероприятие должно пройти 26 августа в Петербурге. До этого украинский певец запрещал свои песни в России.