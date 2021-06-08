Шукшина раскритиковала идею Жириновского ограничить число детей в семьях

https://static.news.ru/photo/0d8463be-c864-11eb-959e-96000091f725_660.jpg Мария Шукшина Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Мария Шукшина резко отреагировала на слова председателя ЛДПР Владимира Жириновского, призвавшего ограничить количество детей в семьях. По её мнению, подобные высказывания на фоне демографической ситуации звучат «нагло, цинично, бесцеремонно», пишет «Царьград».

Артистка отметила, что в последнее время многие чиновники и политики стали позволять себе циничные высказывания, уже никого не стесняясь.

«Совесть» — давно забытое слово. Поэтому сказанное для меня сейчас удивления не вызывает. Наоборот, говорит о том, что они стали слишком откровенными, при том при всём, что до выборов осталось совсем чуть-чуть. Но они такие вещи себе позволяют, — сказала Шукшина.

Ранее Владимир Жириновский призвал ограничить количество детей в семьях. Тогда, по его словам, рост населения на Земле остановится и все будут жить хорошо. Политик утверждает, что если во всех семьях мира будет по одному ребёнку, на планете останется примерно миллиард человек или же 500 млн. По словам депутата, они будут жить хорошо, так как ресурсов будет хватать на всех и попросту не будет возникать нужда.