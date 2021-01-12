Шукшина рассказала о появлении в России нового царя в 2024 году

https://static.news.ru/photo/5460f27c-54f9-11eb-bc70-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российская киноактриса и телеведущая Мария Шукшина рассказала о пророчестве известного монаха-прорицателя Авеля, которое касается будущего России.

По словам заслуженной артистки, в 2024 году РФ ждёт приход нового царя. Правитель якобы заявит о себе 21 сентября, в праздник Рождества Богородицы, передаёт «Царьград».

Пророчества монаха отображены на старинной иконе Рождества Богородицы. Одно из предсказаний Авеля уже сбылось. Тогда, вспомнила Шукшина, в послании говорилось, что новый наследник престола будет править четыре года, четыре месяца и четыре дня. Именно столько у власти и находился сын Екатерины Великой — Павел I.

Ранее летописец Ванги Сергей Косторной рассказал о прогнозе прорицательницы на 2021 год. Он подчеркнул, что в следующем году человечество ждут очередные испытания. Во время шоу «На самом деле» Косторной сообщил, что всё сказанное изрекла сама Ванга. Так, некоторым регионам мира грозит крупное наводнение. По его словам, стихийное бедствие способно принести с собой болезни. Кроме того, в 2021-м возможны локальные войны в странах Латинской Америки.

Косторной также озвучил прогноз насчёт окончания пандемии COVID-19 — до марта будут происходить негативные вещи, а с 20-го, в день начала астрологического года, начнутся приятные изменения. Он добавил, что Ванга предсказала рост авторитета РФ и снятие со страны санкций из-за вклада в борьбу с пандемией. Также в 2021 году учёные создадут лекарство от рака, заковав онкологию «в железные цепи». Косторной полагает, что препарат будет содержать много железа. Кроме того, по его словам, Ванга говорила, что в следующем году на свет появятся два очень важных человека, писал NEWS.ru.