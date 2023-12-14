Шукшина объяснила, почему яйца в России резко подорожали Шукшина связала рост цен на яйца в России с разорением птицефабрик

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Заслуженная артистка России Мария Шукшина в своем Telegram-канале раскритиковала власти за разорение отечественных птицефабрик. Актриса и телеведущая высказала мнение, что именно с этим связано резкое подорожание куриных яиц в стране.

Свои птицефабрики разорили и обанкротили, и теперь сокрушаются, что не смогли нарастить производство. Кто будет нести яйца, если куриц нет? Конечно, Турция нас спасет. Но вот вопрос: что потребует взамен страна НАТО? — написала Шукшина.

Таким образом артистка отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина, заявившего в ходе прямой линии, что рост цен на яйца связан с повышением спроса. Шукшина задалась вопросом, о каком суверенитете государства может идти речь, если наращивание импорта является «единственным решением любого дефицита».

На мой взгляд, это похоже на политику временщиков, — заключила она.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что правительство одобрило обнуление ввозной пошлины на куриные яйца. Предполагается, что это поможет сбалансировать внутренний рынок и обеспечит рост предложения. Таможенные льготы могут вступить в силу с 1 января 2024 года.

Глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон заявил, что Турция готова обеспечить Россию яйцами. По его словам, одобрение на ввоз получила 21 компания, три уже начали поставки.