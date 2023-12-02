Мария Шукшина намекнула на отставку Голиковой

Фото: t.me/mariashukshina

Мария Шукшина

Актриса Мария Шукшина заявила в Telegram, что вице-премьер Татьяна Голикова «пойдет на выход». Так она оценила слова политика о том, что в ходе диспансеризации врачи в обязательном порядке будут проверять репродуктивную функцию работающих женщин и мужчин. По мнению Шукшиной, чиновники, отвечающие за социальную политику, должны быть многодетными родителями, а не бездетными.

Если бы в результате подобных исследований на посты вице-премьеров назначать только тех, у кого она (репродуктивная функция) есть, тогда в этом есть глубокий смысл! А еще лучше, чтобы вице-премьеры по вопросам социальной политики были многодетными мамами, но точно не бездетными, тогда и социальная политика развивалась бы в совсем другом направлении. А голиковы пойдут на выход в таком случае! — написала Шукшина.

У актрисы четверо детей. Ранее ее младшая сестра Ольга Шукшина рассказала, что Мария практически перестала общаться с 84-летней матерью, народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. По ее словам, телеведущая занесла в черный список номера телефонов родственниц.

Федосеева-Шукшина сейчас проживает в доме престарелых. Она недавно пережила инсульт, что привело к нарушению речи. Кроме того, Федосеева-Шукшина стала перемещаться в инвалидном кресле.

Ранее Голикова сообщила, что с 2024 года в России будет введено обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами по месту работы. В рамках этой инициативы работодатели заключат договоры с медицинскими организациями для проведения обследований. Вице-премьер отметила, что в программу диспансеризации будет включено исследование репродуктивной функции женщин и мужчин.