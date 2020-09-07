Штрафы за разглашение служебной тайны могут вырасти в 10 раз

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Штрафы за разглашение служебной и профессиональной тайны могут вырасти в десять раз. Соответствующий законопроект об ужесточении административной ответственности предложили в комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

По словам одного из авторов проекта Дмитрия Вяткина, штраф для граждан должен составить от 5 до 10 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей. По его мнению, подобная сумма штрафа «в среднем соответствует нынешнему уровню зарплат».

Инициативу уже поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. Документ пока не внесён на рассмотрение нижней палаты парламента, передаёт ТАСС.

Ранее Министерство обороны РФ определило информацию, которая, согласно проекту изменений в ФЗ «об обороне», будет отнесена к служебной тайне в области обороны. Отмечается, что к служебной тайне не отнесутся сведения о ЧС, окружающей среде и о нарушении прав и свобод человека, писал NEWS.ru.