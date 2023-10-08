Штрафы за пьяное вождение электросамокатов поддерживают почти 80% россиян

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Большинство россиян, а именно 77%, поддерживают введение штрафов для водителей электросамокатов и велосипедов, двигающихся в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный сервисом Superjob. Категорически против высказался только каждый девятый респондент (11%).

Значительное число женщин, а именно 86%, выразили поддержку штрафам для нетрезвых владельцев и арендаторов СИМ, в то время как среди мужчин этот показатель составил 70%. При этом стоит отметить, что с увеличением уровня доходов доля согласных с введением жестких мер регулирования немного снижается: 82% среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей в месяц и 75% среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей в месяц. Опрос проводился с 3 по 5 октября и в нем участвовали 1600 респондентов из разных регионов России, включая все федеральные округа.

Ранее сообщалось о трагедии с электросамокатом в Москве. Сотрудник службы доставки сбил на нем шестилетнего ребенка и скрылся с места происшествия. Ребенку понадобилась помощь медиков. Его мать рассказала, что курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал.

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев вместе с коллегами ранее предложил создать новое подразделение полиции, которое будет передвигаться на электросамокатах. По его словам, это позволит следить за владельцами средств индивидуальной мобильности (СИМ).