Штрафы за незаконные благотворительные сборы могут ввести в России

https://static.news.ru/photo/6501ba76-5e8b-11eb-869c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума в марте может принять статью КоАП РФ «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований».

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит защитить население от мошенников, специализирующихся на сфере сборов на благотворительность. Большинство парламентских фракций поддержали начинание, указав, что в законодательстве существует пробел, позволяющий любому организовать сбор пожертвований, пишут «Известия».

Планируется, что в статье будут установлены рамки ответственности для физических и юридических лиц в рамках закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Так, использование ящиков для сбора пожертвований будет возможно только при наличии договора или разрешения власти, а также если сбор средств прописан в уставе организации.

Как пояснила автор инициативы — зампред комитета по контролю и регламенту Госдумы Наталья Костенко, часто аферисты организуют сборы, используя фотографии реально существующих детей с различными заболеваниями, и собранные таким образом деньги оставляют себе, при этом никакого наказания для таких мошенников не предусмотрено.

Законопроектом предусмотрены штрафы от 5 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией орудия мошенничества.

Как писал NEWS.ru, руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил включить в Уголовный кодекс новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников: «создание виновным ложного представления о своём служебном или должностном положении».