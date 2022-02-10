Штрафы за невывоз мусора в Подмосковье вырастут в 10 раз

Штрафы за невывоз мусора в Московской области повысятся с пяти тысяч рублей до 50 тысяч за каждую контейнерную площадку, сообщает телеканал «360». Списывать деньги с региональных операторов будут автоматически, рассказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, предупредив о праве на разрыв контракта.

Сегодня за каждую площадку невывезенную будет составляться штраф 50 тысяч рублей, причём на автомате. И самое главное, что мы предупредили коллег о возможном расторжении контракта с регоператором. Мы даём неделю для того, чтобы они вошли в стабильный режим, — сказал Хромушин.

Самая сложная ситуация с вывозом мусора сейчас в Подольске и Серпухове, где действует региональный оператор МСК-НТ. По словам Хромушина, власти Подмосковья и администрация Подольска вывели на работу дополнительную технику, машины и самосвалы, но это не избавляет регоператора от ответственности.

Ранее в России была запущена программа «Генеральная уборка» по ликвидации мусора на суше и на море. Она коснётся в том числе затонувших кораблей, на её реализацию выделено 20 млрд рублей. Регионы и профильные ведомства должны определиться с перечнем таких «горячих точек», которые требуют незамедлительного вмешательства, уточнила вице-премьер Виктория Абрамченко.