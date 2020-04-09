Штрафы с «неправильных» камер станут недействительными

https://static.news.ru/photo/475beebc-7af0-11ea-af83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штрафы с неправильно установленных устройств фото- и видеофиксации будут считаться недействительными. Такие поправки разрабатывает комитет по транспорту ГД совместно с Минтранспорта и МВД.

Также в КоАП предлагается включить нормы, которые позволят привлекать к ответственности должностных лиц за спрятанные в кустах камеры. Поправки будут внесены в законопроект о внесении изменений в законодательные акты в части повышения уровня безопасности дорожного движения, пишут «Известия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что больше всего неоплаченных водителями штрафов за нарушения правил дорожного движения зафиксировано в Москве и Московской области. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.