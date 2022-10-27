Штрафы для лихачей: предложены новые способы пополнения казны Водителей, которые даже минимально превышают скорость, нужно наказывать строже

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Увеличивая поступления в госбюджет, можно решить множество проблем — развитие инфраструктуры городов, улучшение социальной сферы. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов подготовил новую серию предложений, направленных на пополнение казны. Итоговый вклад в госбюджет составит минимум 2,019 трлн рублей. Первая предложенная мера — увеличение штрафов за нарушение ПДД. Поступления в бюджет вырастут до 936 млрд. NEWS.ru ознакомился с проектом.

Штрафы за нарушение ПДД в России слишком мягкие. К тому же они каждый год теряют свою значимость в качестве меры воздействия на граждан. Инфляция и девальвация делают свое дело. Эти санкции необходимо ужесточить.

Автор проекта предлагает обратить внимание на существующую систему штрафов в Казахстане. Там суммы выше в 2–10 раз. Например, лихач, который мчится на скорости, превышающей допустимую величину на 20–40 км/ч заплатит 4 тыс. в переводе на рубли. А за превышение скоростного режима от 40 до 60 км/ч отдаст около 8 тыс. рублей. В России же за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф составляет 500 рублей. А за увеличение от 40 до 60 км/ч придется отдать всего 1 тыс. рублей. Казахстанские штрафы за нарушение скоростного режима выше российских почти в восемь раз.

Также в Казахстане водителей, которые двигаются по обочине, тротуару, пешеходным дорожкам, ждет штраф в четыре раза выше российского. На столько же отличается сумма штрафа за выезд на полосу встречного движения и за проезд на запрещающий сигнал светофора. Штрафы за нарушение правил применения ремней безопасности в Казахстане выше в два раза, а за несоблюдение требований по ОСАГО — почти в десять раз.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с этим автор «20 идей» предлагает привести штрафы в соответствие с разумными размерами. В Москве и Санкт-Петербурге штрафы сделать в 1,5 раза больше, чем в Казахстане, а в других регионах РФ оставить по аналогии с Казахстаном.

Около 85% всех штрафов в России — за превышение скорости. Если повысить их в 7,85 раза (по аналогии с казахстанскими), а оставшиеся 15% — в 3,92 раза, то тогда коэффициент, на который увеличится сумма собранных штрафов, будет равен 7,26, сообщает автор проекта. В 2021 году 22% штрафов было выписано в Москве и Санкт-Петербурге. Если в этих регионах применить коэффициент 1,5, то тогда общий множитель составит уже не 7,26, а 8,06.

В 2021 году сумма выписанных штрафов достигала 128,3 млрд рублей. Реализация инициативы автора проекта увеличит сумму поступлений в 8,06 раза. Если уровень оплаты будет достигать 92%, это принесет в бюджет 833 млрд ежегодно. В перспективе сумма может вырасти на 61 млрд рублей при одновременной реализации другой инициативы — привязки штрафов к макроэкономическому показателю, который бы учитывал инфляцию и девальвацию. При повышении суммы штрафов для дорогих автомобилей казна бы еще пополнилась на 42 млрд. Таким образом общий доход в бюджет составит 936 млрд рублей.

Одним из государств с самыми высокими штрафами является Финляндия. Сумма выплаты там также зависит от дохода человека. Чем он выше — тем больше придется раскошелиться. Минимальный штраф за проезд на красный сигнал светофора там составляет 90 евро (5500 тысяч рублей). В России же подобное правонарушение карается 1 тыс. рублей. Если водители или пассажиры забыли пристегнуть ремень безопасности, в Финляндии они заплатят 135 евро (8200 рублей), в России — 1 тыс. рублей.

Предложенные автором проекта меры помогут существенно уменьшить количество ДТП на дорогах, что значительно снизит смертность и причинение вреда здоровью граждан. Также они помогут улучшить культуру вождения автомобилистов и уменьшить пробки на дорогах.

Основная сумма оплаченных штрафов за нарушение ПДД направляется в региональный бюджет того субъекта Федерации, где водителя «поймали» на нарушении. А точнее — в специальный региональный дорожный фонд, сообщила NEWS.ru общественный деятель, эксперт по безопасности на транспорте и охране труда Юлия Манн. Поэтому финансовый эффект от повышения штрафов очевиден. Помимо этого они повышают безопасность граждан, снижая аварийность на дорогах.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Москва

«Значительное повышение размеров штрафов, безусловно, сократит число фиксируемых нарушений на дорогах. Но даже если количество выписываемых штрафов снизится, то наш прогноз по доходности останется верным, поскольку снижение нарушений будет способствовать сокращению экономических потерь от последствий таких нарушений», — резюмировал Дмитрий Давыдов. Автор проекта надеется на законодательную поддержку своих предложений государством.