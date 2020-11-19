Штрафовать соцсети за неудаление запрещённой информации предложили в России

https://static.news.ru/photo/3bb43e54-2af2-11eb-9296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Morin via imago-images.de/Global Look press

Законопроект об ответственности для социальных сетей за нарушение законодательства РФ подготовлен, он включает штрафы за неудаление противоправного контента, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, оборотные штрафы не предусматриваются. При этом он не стал уточнять размер планируемых санкций.

Закон об административных штрафах до 15 млн рублей для владельцев сайтов за неудаление запрещённых сведений, в том числе детской порнографии и экстремистских материалов, могут принять до конца года, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Хинштейн, первый заместитель председателя комитета Сергей Боярский и зампред Максим Кудрявцев разработали законопроект, который предлагает обязать операторов связи предоставлять доступ к своим сетям Роскомнадзору. В пояснительной записке указывается, что доступ к сетям операторов должен будет даваться «в целях установки технических средств контроля».