В России ужесточат наказание за выброшенных домашних животных

https://static.news.ru/photo/e685f036-b222-11eb-b744-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников направили в кабмин РФ поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагается увеличить штраф за выброс домашнего животного на улицу до 30 тысяч рублей, написал Бурматов в своём Instagram-аккаунте.

Сегодня с моим соавтором Павлом Крашенинниковым направляем в Правительство на получение отзыва целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на защиту животных, — написал глава комитета Госдумы.

Помимо штрафов за выброшенных на улицу животных депутаты предлагают ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. В частности, если отсутствуют признаки уголовно-наказуемого деяния, штраф может достигать 100 тысяч рублей.

Содержание и использование животных, включённых в перечень животных, запрещённых к содержанию (привет мучителям львят и тигрят на набережных). Штраф до 150 тысяч рублей, — добавил Бурматов.

Ранее неустановленные лица в ночь на 9 мая выпустили на волю около 500 собак из центра передержки в Рязани. Предполагается, что это мог сделать бывший сотрудник приюта. К счастью, большинство подопечных приюта удалось вернуть назад.