Штраф за реабилитацию нацизма в Сети составит до 5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/7edfd8aa-782c-11eb-b8e5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны повлечет за собой штраф до 5 млн рублей.

Об этом сообщается в поправках, направленных представителями всех фракций Госдумы в комитет по госстроительству и законодательству. Поправки предлагается внести в уже прошедший первое чтение законопроект об изменениях в Уголовный кодекс РФ.

Согласно документу, за оскорбление памяти защитников Отечества или унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны полагается штраф в размере до 3 млн рублей либо принудительные работы или лишение свободы сроком на три года. В случае, если такие сведения распространялись группой лиц через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей либо лишение свободы до 5 лет.

Кроме этого, за публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также о ветеранах Великой Отечественной войны предлагается ввести штраф в размере 3 млн рублей. Если такие высказывания распространялись через СМИ или интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, передаёт ТАСС.

По словам вице-спикера нижней палаты, одного из авторов поправок Ирины Яровой, в Государственной думе предлагают публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах войны отнести к одной из форм реабилитации нацизма.

Как сообщал NEWS.ru, эта инициатива появилась на фоне процесса над оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которого 20 февраля признали виновным в клевете на 95-летнего фронтовика Игната Артёменко. В Брянске по аналогичному обвинению вскоре начнётся процесс над местным жителем Сергеем Масловым, дело на которого завели в октябре 2020 года. Как и Навального, его обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Василия Богомаза — умершего четверть века назад отца нынешнего губернатора Брянской области Александра Богомаза.