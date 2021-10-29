Штраф за неуплату электроэнергии в России поднимут в два раза

Для злостных неплательщиков по счетам за электроэнергию в России могут ужесточить наказание. Штрафы за это могут поднять в два раза, сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу НП «Совет рынка» Максима Быстрова. Инициатива направлена в Минэнерго.

НП «Совет рынка» предлагает удвоить административные штрафы для юрлиц, не оплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч, — сказал Быстров.

Кроме того, участники рынка предлагают отказывать неплательщикам в замене штрафа на предупреждение. Сейчас такая возможность есть благодаря статье 14.61 КоАП России. Также НП «Совет рынка» предлагает за повторные нарушения в течение года безусловно дисквалифицировать должностных лиц предприятий-неплательщиков.

Инициатива также может коснуться организаций, которые признаны «неотключаемыми». То есть энергосбытовые компании не могут инициировать ограничения по снабжения электричеством. Речь о предприятиях ЖКХ и иных объектах жизнеобеспечения, а также об опасных производствах.

Ранее ассоциация «Гидроэнергетика России» направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предприниматели предупредили о возможном росте цен на электроэнергию для населения из-за инициативы Минприроды увеличить ставки водного налога для энергетиков в 2,5 раза с 2022 года. С доводами энергетиков согласились специалисты Минэкономразвития и Минэнерго.