Штраф за агитацию в день тишины предложили поднять до полумиллиона рублей

https://static.news.ru/photo/f511edaa-28f0-11eb-924e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий повышение штрафов за предвыборную агитацию перед днём голосования.

Документ внёс на рассмотрение нижней палаты парламента глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Проект содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно его содержанию, за агитацию вне агитационного периода и в местах, где это запрещено законодательством, гражданам будет грозить штраф в размере от пяти до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц размер взыскания будет варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

В настоящее время максимальные штрафы за указанные нарушения составляют 1,5 тысячи, 5 тысяч и 100 тысяч рублей для граждан, должностных лиц и юрлиц соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков раскритиковал предложение давать гражданам дополнительный день к отпуску или премии за участие в выборах. По его мнению, такая мера избыточна. Он добавил, что если власти хотят обеспечить явку людей на выборы, то следует их обязать на законодательном уровне, как это сделано в ряде зарубежных стран.