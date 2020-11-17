Штраф за агитацию в день тишины предложили поднять до полумиллиона рублей

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий повышение штрафов за предвыборную агитацию перед днём голосования.
Документ внёс на рассмотрение нижней палаты парламента глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Проект содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Согласно его содержанию, за агитацию вне агитационного периода и в местах, где это запрещено законодательством, гражданам будет грозить штраф в размере от пяти до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц размер взыскания будет варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 500 тысяч рублей,
В настоящее время максимальные штрафы за указанные нарушения составляют 1,5 тысячи, 5 тысяч и 100 тысяч рублей для граждан, должностных лиц и юрлиц соответственно.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков раскритиковал предложение давать гражданам дополнительный день к отпуску или премии за участие в выборах. По его мнению, такая мера избыточна. Он добавил, что если власти хотят обеспечить явку людей на выборы, то следует их обязать на законодательном уровне, как это сделано в ряде зарубежных стран.