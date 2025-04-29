Штраф до 50 тысяч и «уголовка»: вот как нельзя жарить шашлыки на даче

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Жарить шашлыки на даче можно только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Нарушителям грозят штрафы до 50 тысяч рублей, а в случае пожара — уголовная ответственность.

Вот главные ограничения:

Мангал — не ближе пяти метров от построек. Это касается как стационарных, так и переносных устройств. Расстояние до деревьев — минимум 30 м (лиственные) и 100 м (хвойные). Ближе — нельзя. Радиус два метра вокруг мангала должен быть очищен от сухой травы, веток, мусора и легковоспламеняемых материалов. Обязательны средства тушения: огнетушитель, вода, песок или лопата. Телефон для вызова спасателей тоже должен быть при себе.

Запрещено разводить огонь: при особом противопожарном режиме; при ветре сильнее 5 м/с для открытого огня и 10 м/с для мангалов.

Вот как нельзя жарить шашлык на даче. Помните, даже при соблюдении всех норм, если пламя вышло из-под контроля и повредило имущество, владельца участка могут привлечь к «уголовке» по ст. 168 УК РФ.

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