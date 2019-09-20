Штрафные санкции для зарубежных социальных сетей, нарушающих закон РФ о выборах, могут прописать в ходе второго чтения резонансного законопроекта о фейках в соцсетях.
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На сегодняшний день тот же Facebook такого офиса на территории РФ не имеет. Поэтому отношения серьёзно затруднены, — отметил Исаев.
Парламентарий допустил возможность внесения во втором чтении в проект закона дополнительных штрафов за нарушение выборного законодательства. Инициативу поддерживает Комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ.
Мы обсудим его [законопроект] с фракцией и с профильным комитетом Госдумы, — заключил Исаев.
Законопроект о недостоверной информации в социальных сетях предполагает блокировку ресурса, разместившего фейковую информацию, и штраф до 1,5 млн рублей.
News.ru приводил результаты опроса, согласно которым большинство россиян посчитали законопроект о фейках проявлением цензуры. Совет по правам человека попросил Владимира Путина не допустить принятия закона.