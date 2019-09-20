https://static.news.ru/photo/feaf458e-dbb1-11e9-9e5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Штрафные санкции для зарубежных социальных сетей, нарушающих закон РФ о выборах, могут прописать в ходе второго чтения резонансного законопроекта о фейках в соцсетях.

Как напомнил ТАСС первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной работе Андрей Исаев, год назад был принят в первом чтении закон, предложенный депутатами Сергеем Боярским и Андреем Альшевским. Нормативный акт в числе прочего обязывает зарубежные информационные структуры иметь офис на территории РФ.

На сегодняшний день тот же Facebook такого офиса на территории РФ не имеет. Поэтому отношения серьёзно затруднены, — отметил Исаев.

Парламентарий допустил возможность внесения во втором чтении в проект закона дополнительных штрафов за нарушение выборного законодательства. Инициативу поддерживает Комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ.

Мы обсудим его [законопроект] с фракцией и с профильным комитетом Госдумы, — заключил Исаев.

Законопроект о недостоверной информации в социальных сетях предполагает блокировку ресурса, разместившего фейковую информацию, и штраф до 1,5 млн рублей.

News.ru приводил результаты опроса, согласно которым большинство россиян посчитали законопроект о фейках проявлением цензуры. Совет по правам человека попросил Владимира Путина не допустить принятия закона.