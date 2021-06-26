Штормовое предупреждение в Крыму продлили ещё на двое суток

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Крыму ещё на двое суток. Через неделю после потопа в Ялте полуостров вновь накроет сильными ливнями, градом и шквалом, говорится на сайте крымского гидрометцентра.

В частности, днём и до конца воскресенья в Крыму ожидаются местами мощные ливни, грозы, град, а также шквал 17–22 м/с. По данным синоптиков, во второй половине дня и в течение понедельника на отдельных реках вновь ожидаются подъёмы уровня воды на 0,5–1,5 метра. В селевых бассейнах имеется угроза схода селей (стремительный русловой поток из смеси воды и обломков горных пород).

Ранее сообщалось, что власти Ялты держат ситуацию в городе под контролем. Синоптик из центра «Фобос» сообщал, что количество осадков в минувшую субботу ожидалось значительно меньше, чем 17–18 июня.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные ливни. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города.

В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. Режим ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней введён, помимо Керчи и Ялты, в Феодосии и Кировском районе.

Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ущерб от подтоплений в Ялте как катастрофический. По его словам, здесь сложилась наиболее тяжёлая ситуация.