Штамм «омикрон» выявили ещё в трёх регионах России

В Бурятии, Челябинской области и Хакасии выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Так, в Хакасии официально зафиксированы три случая заражения, в Челябинской области вариация выявлена у беременной женщины, не выезжавшей из страны, заявила первый замгубернатора региона Ирина Гехт, передаёт ТАСС.

Заразилась беременная жительница региона. Она никуда не выезжала за пределы страны. Штамм «омикрон» у неё подтверждён лабораторно, — сказала Гехт.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом республики Хакасия, в регионе зарегистрировано три случая нового штамма COVID-19. Ещё 72 пациента, которые контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением. Кроме того, вариация выявлена в Бурятии, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что «омикрон» выявлен в Красноярске. Как сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, им заразились пять человек, вернувшиеся из-за границы.