Штабы Навального включили в список организаций, причастных к терроризму

Общественное движение «Штабы Навального» включили в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом сообщает Росфинмониторинг. Соответствующие обновления появились на сайте ведомства.
Таким организациям запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов, после внесения «Штабов» в список экстремистский организаций эти оппозиционные НКО фактически
16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной.
Уже спустя 10 дней, 26 апреля, прокуратура Москвы приостановила деятельность Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), а также штабов оппозиционера Алексея Навального до решения по иску об экстремизме.
Ранее адвокат Дмитрий Аграновский призвал россиян воздержаться от спонсирования Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) и поберечь себя. Он отметил, что окончательного решения суда по делу о признании организации экстремистской, на тот момент, ещё не было, однако это в любом случае рискованно. Экстремистами могут признать даже простых граждан.