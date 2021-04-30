Штабы Навального включили в список организаций, причастных к терроризму

https://static.news.ru/photo/335c5acc-a99e-11eb-87da-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Общественное движение «Штабы Навального» включили в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом сообщает Росфинмониторинг. Соответствующие обновления появились на сайте ведомства.

Таким организациям запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов, после внесения «Штабов» в список экстремистский организаций эти оппозиционные НКО фактически не смогут работать в России. Им запретят всю символику, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной.

Уже спустя 10 дней, 26 апреля, прокуратура Москвы приостановила деятельность Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), а также штабов оппозиционера Алексея Навального до решения по иску об экстремизме.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский призвал россиян воздержаться от спонсирования Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) и поберечь себя. Он отметил, что окончательного решения суда по делу о признании организации экстремистской, на тот момент, ещё не было, однако это в любом случае рискованно. Экстремистами могут признать даже простых граждан.