Штаб Навального сообщил о переносе точек сбора в Москве и Петербурге

Штаб политика Алексея Навального объявил, что точки сбора несанкционированных акций в Москве и Санкт-Петербурге перенесены.
Согласно данным, опубликованным на странице московского штаба в Twitter, в столице оппозиционеры призвали собираться граждан не на Лубянке, как было заявлено ранее, а у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская».
В Санкт-Петербурге точку сбора перенесли с Невского проспекта на Пионерскую площадь.
Между тем, по данным «Открытых медиа», автозаки
Как писал NEWS.ru, столичные власти напомнили жителям о семи закрытых станциях метро, а также предупредили о возможных ситуативных закрытиях других станций.
Ранее власти приняли решение закрыть магазины, рестораны и кафе в центре города. В центральной части города будет запрещена продажа алкогольных напитков и напитков в стеклянной таре. Это ограничение будет действовать с 09:00 до 23:00.
В Москве начали задерживать участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. При этом сам митинг ещё не начался. Власти Санкт-Петербурга перекрыли Дворцовую площадь перед несанкционированной акцией, на Невском проспекте находятся усиленные патрули силовиков.