Штаб Навального сообщил о переносе точек сбора в Москве и Петербурге

https://static.news.ru/photo/833c1a82-639e-11eb-822d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штаб политика Алексея Навального объявил, что точки сбора несанкционированных акций в Москве и Санкт-Петербурге перенесены.

Согласно данным, опубликованным на странице московского штаба в Twitter, в столице оппозиционеры призвали собираться граждан не на Лубянке, как было заявлено ранее, а у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская».

В Санкт-Петербурге точку сбора перенесли с Невского проспекта на Пионерскую площадь.

Между тем, по данным «Открытых медиа», автозаки покидают Лубянку, где изначально планировалось шествие.

Как писал NEWS.ru, столичные власти напомнили жителям о семи закрытых станциях метро, а также предупредили о возможных ситуативных закрытиях других станций.

Ранее власти приняли решение закрыть магазины, рестораны и кафе в центре города. В центральной части города будет запрещена продажа алкогольных напитков и напитков в стеклянной таре. Это ограничение будет действовать с 09:00 до 23:00.

В Москве начали задерживать участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. При этом сам митинг ещё не начался. Власти Санкт-Петербурга перекрыли Дворцовую площадь перед несанкционированной акцией, на Невском проспекте находятся усиленные патрули силовиков.