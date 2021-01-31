Штаб Навального объявил о завершении протестной акции

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Штаб оппозиционера Алексея Навального объявил о завершении всероссийской акции протеста. В Москве уже больше тысячи задержанных, а в Санкт-Петербурге — больше 700 человек.

31 января в России прошла вторая серия несанкционированных акций в поддержку арестованного оппозиционера, который вернулся в Россию после лечения в Германии. В общей сложности в российских городах, по данным «ОВД-инфо», по данным на 17:30, задержано 3614 человек. В первой пятёрке по числу людей в автозаках также Красноярск (194), Нижний Новгород (134) и Владивосток (122).

Как сообщает телеканал «Дождь» среди задержанных — немало случайных прохожих, которые попали «под горячую руку» силовиков. Например, некоторые люди в Москве, оказались в автозаках, едва выйдя из метро.

Среди задержанных оказалась и супруга оппозиционного политика Юлия Навальная.

В Москве на площади трёх вокзалов остались лишь полицейские автозаки, заполненные задержанными. В вокзальные терминалы допуск ограничен. На остальных улицах по-прежнему остаются люди. В частности, большое количество людей продолжают движение по Садовому кольцу, протестующие направились к станции метро Курская.