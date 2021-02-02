Сторонники Навального объявили акцию в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/bbf5ae70-6582-11eb-8267-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штаб Алексея Навального анонсировал проведение акции протеста в Москве после того, как суд принял решение изменить условный срок, назначенный ранее оппозиционеру по делу «Ив Роше», на 3,5 года колонии общего режима.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время оцепляют территорию Манежной площади. При этом недовольных приговором на улице граждан пока нет. Сообщается, что три станции метро в центре Москвы закрыты по требованию полиции — поезда следуют через них без остановок. Также ограничен доступ к Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде приговорил Навального к 3,5 года тюремного заключения за нарушение условий испытательного срока как условного осуждённого по делу «Ив Роше». Он отправится в колонию общего режима. До вступления приговора в силу суд решил оставить оппозиционера под стражей. Навальный проведёт в колонии два года и семь месяцев. Это связано с тем, что часть времени он находился под домашним арестом.

Во время заседания суда оппозиционер не признал вину в нарушении условий испытательного срока. Он утверждал, что отмечался в инспекции два раза в месяц, как и положено. Навальный подчеркнул, что ему трижды меняли дни, когда он должен быть отмечаться. Также он заявил, что не скрывался от ФСИН. Судья посчитала эту позицию несостоятельной.

Как писал NEWS.ru, в суде Навальный назвал прокурора «олицетворением беззакония». Он подчеркнул, что представитель прокуратуры не имеет права произносить слово «закон».