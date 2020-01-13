Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Сотрудники правоохранительных органов Бурятии проводят проверку после видеоролика со свадебным кортежем, один из участников которого совершил так называемый полицейский разворот.

По информации пресс-службы МВД, согласно данным с камер видеонаблюдения, водитель нарушил правила дорожного движения 8 января. Помимо этого, полицейские установили государственные регистрационные знаки автомобилей ВАЗ-2107 и Toyota Fielder, а также...