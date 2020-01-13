Деревянный ящик с оружием обнаружили в одной из заброшенных хозяйственной построек населённого пункта Заветное на востоке Крыма.
Схрон с гранатами и патронами нашли пограничники. В настоящее время силовики оцепили данный участок.
Выявлены более двухсот патронов калибра 7,62 мм, граната «Ф-1», три гранаты «РГ-42» и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора, а также имитационный пороховой взрывпакет, — уточнили в региональном погрануправлении ФСБ РФ.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают владельца схрона,
Ранее NEWS.ru писал, что склад времён Великой Отечественной войны, на котором хранились более сотни снарядов, найден в Киеве. На находку наткнулись рабочие, которые меняли инженерные сети близ Шулявского путепровода.
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