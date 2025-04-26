Шпротная закуска «Копейка»! Вкуснейшая намазка из самых простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шпротная закуска «Копейка»! Вкуснейшая бюджетная намазка из самых простых продуктов. Этот насыщенный паштет с пикантными нотками станет идеальной намазкой для тостов или крекеров. Готовится за 15 минут из простых ингредиентов!

Ингредиенты (на 8–10 тостов)

Шпроты в масле — 1 банка (120 г)

Варёные яйца — 2 шт.

Варёная морковь — 1 шт. (крупная)

Плавленый сырок — 1 шт. (100 г)

Лук репчатый — 1 шт.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Майонез — 3 ст. л.

Укроп — небольшой пучок

Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

1. Маринуем лук. Нарежьте его мелкими кубиками. Залейте кипятком, добавьте уксус, сахар и соль. Оставьте на 15 минут, затем слейте жидкость.

2. Подготавливаем ингредиенты. Шпроты разомните вилкой, удалив крупные косточки. Морковь, яйца и сыр натрите на мелкой тёрке. Укроп мелко порубите.

3. Смешиваем паштет. В миске соедините все ингредиенты. Добавьте майонез, аккуратно перемешайте.

Советы по подаче: намазывайте на подсушенный багет или зерновые хлебцы. Украсьте дольками варёного яйца и веточками укропа. Для праздника подавайте в тарталетках или на крекерах.

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