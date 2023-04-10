Шпионская сеть имени Треповой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Слитая в СМИ информация о том, что арестованная после теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова начинает сотрудничать со следствием, должна была, видимо, положить конец некоторым откровенно спекулятивным мнениям. В частности, утверждениям о том, что силовики не будут сейчас особо глубоко копать и сосредоточатся исключительно на личности самой Треповой, которая и ответит за все. Но раз утверждают, что многие сотрудники задействованы в проверке выдаваемых ею сведений, значит, есть установка на то, чтобы максимально вскрыть работающую в России шпионскую сеть.

Заодно косвенно поставлена под сомнение и версия одного из Telegram-каналов («Образ будущего») о том, что известный олигарх, особо отличившийся при возвращении на родину приговоренных к смерти английских наемников, сейчас, дескать, прилагает немалые усилия для договоренности об обмене Треповой. Ясно же, что такой обмен выдал бы с головой ее украинских манипуляторов в «центрах принятия решений». А они, во всяком случае пока, всеми силами открещиваются от теракта.

Между тем тот факт, что годами создававшаяся украинская агентурная сеть в России активизирует свои действия, не вызывает никаких сомнений. Киевской хунте очень надо накануне и во время ее столь разрекламированного наступления на фронтах военного противостояния попытаться создать атмосферу хаоса и неуверенности в российских городах. Показать, что война может коснуться всех, и таким образом активизировать пятую колонну сторонников мира любой ценой.

Понятно, что для достижения таких целей все средства хороши. И кровавые теракты, уносящие многие жизни, и ликвидация видных патриотических фигур, и атаки «Стрижами» в глубине наших тылов, и попытки новыми ракетами большого радиуса действия дестабилизировать положение в Крыму. А чего стоит объявленная украинским финансовым воротилой премия в сорок миллионов рублей тому, кто сумеет посадить коптер на Красной площади в День Победы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На крючке у украинских ГУР и СБУ не одна Трепова. Ведь таким неразборчивым барышням достаточно выполнить хотя бы одно задание за скромное вознаграждение, как они оказываются под полным контролем. Таким людям доходчиво объясняют последствия их действий, которые при их сливе российским спецслужбам потянут на многие годы тюрьмы.

Весьма интересные сведения были приведены в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на опрос московских соседей Треповой, которая поселилась (или ее поселили) в съемной квартире в районе Медведково. Те свидетельствовали, что после появления в их околотке Треповой во доре стали дежурить незнакомые машины. А саму Трепову неоднократно провожали до подъезда сразу двое крепких мужчин. Более того, одна из соседок вспомнила, что у окна будущей террористки она неоднократно видела зависающий и как бы заглядывающий к ней коптер.

Конечно, последнее свидетельство отдает немного Оруэллом, но тот факт, что Трепова находилась под постоянным контролем, неоспорим. А это уже свидетельствует, что готовили ее «дружным коллективом», который и называется агентурной сетью.

Понятно, что сама Трепова стала сотрудничать перед лицом перспективы отсидки в 20 лет. Другое дело, какой информацией она на деле обладает. К тому же новость о ее содействии следствию может заставить нервничать ее сообщников и подтолкнуть к саморазоблачению. Например, к попытке срочно покинуть Россию.