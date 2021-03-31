Шпигеля экстренно доставили из СИЗО в больницу

https://static.news.ru/photo/906d4946-9207-11eb-b8ea-96000091f725_660.jpg Борис Шпигель Фото: flickr.com

Предпринимателя Бориса Шпигеля, который был арестован по подозрению в даче взятки тоже задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно доставили в медицинское учреждение из столичного СИЗО «Матросская Тишина». Об этом 31 марта журналистам рассказала член ОНК Москвы Ольга Дружинина.

Она отметила, что накануне вечером бизнесмена доставили в СИЗО-4. Уже там состояние Шпигеля стало резко хуже.

Он заявил нам об этом сегодня утром, когда мы посетили его в изоляторе. И после этого было принято решение о его госпитализации. Сейчас его экстренно перевозят в больницу «Матросской Тишины», — приводит слова Дружининой ТАСС.

22 марта губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам СК РФ предъявил обвинение. Помимо Белозерцева обвинение предъявлено бизнесмену Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, а также бизнесменам Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Чиновник вместе с другими фигурантами был задержан 21 марта. Решением Басманного суда Москвы губернатор был отправлен под домашний арест. Президент РФ Владимир Путин уже снял его с поста «в связи с утратой доверия».

Как ранее передавал NEWS.ru, Шпигель может покинуть СИЗО, если медкомиссия подтвердит у него онкологическое заболевание.