Шпак может пополнить список иноагентов SHOT: ФПБК потребовал признать иноагентом блогера Александра Шпака

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), которым руководит Виталий Бородин, потребовали признать российского блогера Александра Шпака иностранным агентом, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, с соответствующим заявлением они обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову.

Как передает канал, в обращении ФПБК говорится, что Шпак регулярно публично критикует специальную военную операцию, оскорбляет военных ВС РФ, высмеивает пленных и раненых бойцов. Ранее на блогера уже семь раз составляли протоколы за дискредитацию российской армии. В худшем случае Шпаку может грозить уголовное дело и до семи лет лишения свободы.

Тверской районный суд Москвы в октябре уже оштрафовал Шпака за дискредитацию ВС РФ. Блогера обязали выплатить 250 тысяч рублей по пяти административным протоколам.

Ранее 19-летний техноблогер Марат Никандров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что самостоятельно попросил включить его в реестр иностранных агентов. Для этого он направил в Минюст обращение с прикрепленными ИНН, СНИЛС и паспортными данными. Этого, со слов блогера, оказалось достаточно для одобрения запроса.