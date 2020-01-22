https://static.news.ru/photo/3b46984c-3d0c-11ea-a989-fa163e074e61_660.jpg Рустам Солнцев Фото: Рустам Солнцев/facebook.com

Шоумен и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев на своей официальной странице в социальной сети обратился к спикеру Государственной думы России Вячеславу Володину. Он выразил своё мнение относительно призыва политика привлечь к ответственности модель Алёну Водонаеву за её слова о «рожающем быдле».

Солнцев заявил, что его коллегу по «Дому-2» наказывать не за что.

Вячеслав Викторович, дорогой, а что будет в штрафе написано? 100 миллионов за то, что 15 лет назад фотографировалась на «Доме-2» без трусиков и лифчика? Так? Нет у нас таких штрафов и нет таких норм, — заявил Солнцев в Instagram.

Как отметил шоумен, Водонаева высказалась по поводу «рожающего быдла» и материнского капитала в социальных сетях. Она не выражала свою позицию в СМИ. По мнению Солнцева, историю «раздули» журналисты, которые и должны понести ответственность за сложившуюся ситуацию.

Как ранее писал NEWS.ru, Алёна Водонаева ответила на призывы спикера Госдумы Вячеслава Володина и других критиков оштрафовать её за слова о «рожающем быдле». Она потребовала от депутатов «начать со своих рядов».