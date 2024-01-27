Шоумен попросит Путина лишить Моргенштерна концертов в России Барецкий обратится к Путину с просьбой лишить Моргенштерна концертов в России

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Шоумен Стас Барецкий пообещал обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить концерты рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), если тот вернется в Россию. По его словам, эти выступления никому не нужны.

Если Моргенштерн вернется в Россию, я буду лично писать президенту страны [Владимиру Путину], министру культуры, чтобы его лишили всех площадок, потому что ничего хорошего нам не несет, — заявил он.

По его словам, на Моргенштерна реагируют как на актера Алексея Панина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Барецкий считает, что талант у Моргенштерна есть, а «ума нет».

Вся туса постепенно ушла, слилась в сточную канаву. Это уже не российский шоу-бизнес уже давно, до отъезда Моргенштерна. Смысла в них не вижу. Концерты Моргенштерна никому не нужны — все эти песенки про наркоту не несут никакой ценности, не вижу в них смысла в нынешней ситуации. Нужно спасать молодежь. Пусть приезжает, но запретите ему везде выступать, — заявил он.

Ранее Савеловский суд Москвы назначил Моргенштерну штраф в размере 50 тысяч рублей. Поводом для этого послужила публикация рекламы в мессенджере Telegram, которую артист не сопроводил необходимой маркировкой. Отмечается, что рэпер рекламировал сопровождение в получении военного билета «на законных основаниях».