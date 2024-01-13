Шоумен обратился к Преснякову-младшему, который назвал себя пьяницей Шоумен Барецкий призвал Преснякова-младшего не хвастаться своим пьянством

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru призвал певца Владимира Преснякова-младшего не хвастаться признанием в пьянстве. Собеседник предположил, что артист не знает, что такое алкогольная зависимость из-за того, что рос «в хорошей семье».

Наши звезды хвастаюстя, что они не алкоголики, а пьяницы. Тут недавно Пресняков-младший заявил, что он не алкоголик, а пьяница. Вы знаете, видимо он жил в очень хорошей семье и в хороших условиях, с детства не видел, какие трагедии несет в себе алкоголизм, сколько из-за него смертей, искалеченных судеб, особенно у детей, растущих в семьях пьяниц, — добавил Барецкий.

Накануне Барецкий призвал в беседе с NEWS.ru ввести в России полный запрет на алкоголь и табак. По его словам, производители зарабатывают на этом большие деньги, а население тем временем «сходит с ума». Также артист отметил, что качество спиртных напитков не соответствует их высокой стоимости.

Шоумен считает, что в бюджет страны от продажи алкогольной продукции поступает совсем немного средств. По его мнению, Россия — самодостаточная страна, которая сможет справиться без «алкогольных доходов».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал инициативу коллег от фракции ЛДПР, которые предложили разрешить продажу алкогольной продукции только в специализированных магазинах. По мнению политика, России необходимо отходить от практики размещения алкоголя на самых заметных полках в российских магазинах.