SHOT: Владимир Жириновский постепенно идёт на поправку

Telegram-канал SHOT сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский постепенно идёт на поправку. По данным Telegram-канала, политик пока находится в тяжёлом состоянии, но уже наблюдается положительная динамика. Отмечается, что Жириновский находится в сознании.

По результатам анализов, Жириновский находится в стабильно тяжёлом состоянии, показатели немного «прыгают» — то лучше, то хуже. Но в целом наблюдается положительная динамика, — передаёт SHOT.

Telegram-канал уточняет, что политик получает седативные препараты.

11 марта источник ТАСС сообщил, что Жириновский был выведен из медикаментозного сна и пришёл в сознание. По информации собеседника агентства, политик сразу начал погружение в работу — получал документы от помощников и отдавал поручения.

Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин ранее рассказал NEWS.ru, что Владимир Жириновский «рвётся в бой» и хочет как можно скорее продолжить работу.

О госпитализации политика стало известно 9 февраля, однако сам лидер ЛДПР опровергал эти данные. После этого Telegram-каналы несколько раз сообщали об ухудшении его состояния.