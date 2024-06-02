SHOT: Венца из «Дома-2» разыскивают приставы из-за просроченных займов

Фото: Социальные сети

Венцеслав Венгржановский

Telegram-канал SHOT сообщил, что бывшего участника «Дома-2» Венцеслава Венгржановского разыскивают судебные приставы из-за просроченных кредитов. По информации канала, он набрал займов на 387 тысяч рублей, самым старым просрочкам — три года, а наиболее свежим — два месяца.

SHOT уточнил, что в настоящий момент Венгржановский живет на малой родине — в хуторе в Краснодарском крае. По информации канала, он перестал вести социальные сети, при этом на официальную работу не устроился. В публикации уточняется, что экс-звезда проекта все еще записывает поздравления поклонникам за шесть тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщали, что Даня Милохин задолжал налоговой 35 тысяч рублей. Уточнялось, что долг появился еще в начале мая и до сих пор не погашен. Также говорилось, что у тиктокера по-прежнему действует ИП, через которое он продает рекламу.

До этого Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом. По информации СМИ, документ был направлен сотрудниками красногорского военкомата в подмосковный TikTok-хаус, где зарегистрирован музыкант.