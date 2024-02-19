SHOT: в Лобне силовики обезвредили находившуюся в машине взрывчатку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Лобне силовики обезвредили взрывное устройство, которое находилось внутри машины. По данным канала, СВУ находилось внутри Skoda Yeti, припаркованной около здания Росреестра.

SHOT сообщает, всех находившихся рядом попросили уйти на безопасное расстояние, после чего взорвали самодельное устройство.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в подмосковной Лобне в одном из автомобилей обнаружено взрывное устройство. По данным канала, место происшествия оцеплено, в городе ввели режим «Загорск». По информации канала, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину рядом с машиной, в которой нашли взрывчатку. Как сообщает канал, личность подозреваемого установили, однако мотивы пока неизвестны, молодого человека проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами.

До этого сотрудница круглосуточного магазина в городе Новоалтайске обнаружила похожий на самодельную взрывчатку предмет, он находился рядом со зданием. Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие на место саперы исследовали предмет — перед ними находился корпус от петарды с батарейкой, зажигалкой и проводами, перемотанными скотчем. Подозрительное устройство отправили на экспертизу.