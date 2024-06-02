Раскрыты детали раздела имущества Нюши после развода SHOT: певице Нюше и бизнесмену Игорю Сивову нечего делить после развода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нюша

Telegram-канал SHOT сообщает, что певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе, потому что у них нет совместно нажитой недвижимости. По данным канала, у каждого из супругов есть собственная квартира, которая была приобретена до брака, поэтому они не могут претендовать на жилье друг друга.

По информации канала, Нюша в 2016 году приобрела квартиру на Карамышевской набережной в Москве площадью 159 «квадратов», она оценивается примерно в 68 млн рублей, в свою очередь Сивов прописан в Казани. SHOT пишет, что на момент расторжения брака у пары не было автомобилей в собственности: певица продала свой Mercedes-Benz СLS 400 4 МАТIС еще в 2021 году, а бизнесмен избавился от Porsche Сayenne в 2023-м.

В конце мая стало известно, что исковое заявление о расторжении брака Нюши и Игоря Сивова поступило в 154-й мировой судебный участок Хорошевского района города Москвы. Дата слушаний по делу пока не назначена.

Нюша и ее муж были женаты семь лет. Пара воспитывает двоих детей: в ноябре 2018-го певица родила дочь Серафиму-Симбу, а в декабре 2021 года — сына Саффрона.

Юрист Людмила Александрова считает, что дети звездной пары могут остаться с матерью после развода. Эксперт отметила, что бракоразводный процесс Нюши с Сивовым проходит достаточно спокойно.