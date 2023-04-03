Трепова назвала имя завербовавшего ее человека SHOT: Трепова заявила, что ее завербовал журналист Попков

Фото: Дарья Трепова/vk.com

Дарья Трепова

Подозреваемая во взрыве петербургского кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова заявила, что ее завербовал российский журналист Роман Попков, сообщает Telegram-канал SHOT. По ее словам, мужчина обучал ее журналистике, после чего попросил выполнить задание «от одного знакомого».

По данным SHOT, знакомым Попкова мог оказаться агент Службы безопасности Украины. В день гибели Татарского журналист написал в Telegram, что военкор был вдохновителем массовых убийств в Буче. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», Попков отправлял Трепову на провластные мероприятия и требовал все документировать. Она доверяла журналисту, поскольку «девушке нравились его тексты». В день взрыва кафе она не подозревала, что перевозит взрывчатку.

Роман Попков — журналист из Брянска, бывший редактор «МБХ медиа» и экс-лидер столичного отделения Национал-большевистской партии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В 2008 году он был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы в России. В 2020 году он был арестован на 15 суток за участие в протестах в Белоруссии. По данным «Осторожно, новости», сейчас Попков живет в Киеве, где работает под руководством бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее силовики задержали Трепову по подозрению в причастности к убийству военкора. Она заявила, что ее подставили. В ходе первого допроса Трепова призналась, что принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе, где проходил творческий вечер Татарского. При этом она отказалась отвечать на вопрос о том, кто передал ей статуэтку, пообещав сообщить это позднее.

В МВД полагают, что операция по устранению Татарского была тщательно и заранее спланирована, в ней участвовали несколько человек и у каждого из них была своя роль. При этом в ведомстве допускают, что Трепову злоумышленники могли использовать втемную, поскольку она ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.