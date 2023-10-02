SHOT: сына Швыдкого госпитализировали с тяжелыми травмами в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что сын спецпредставителя президента РФ Михаила Швыдкого Александр госпитализирован в Москве. По данным канала, у 43-летнего Швыдкого диагностировали тяжелые травмы.

Как пишет SHOT, продюсер Александр Швыдкой был доставлен в больницу рано утром 1 октября. По информации канала, у мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, а также перелом ребер и некоторых позвонков.

Согласно данным SHOT, Швыдкой-младший все это время находился в сознании и сообщил полицейским, что просто упал с лестницы в подъезде. Как пишет канал, продюсер рассказал, что это произошло на Большой Грузинской улице, когда он был в гостях. SHOT утверждает, что правоохранители проверяют версию об избиении продюсера.

29 сентября Telegram-канал SHOT сообщил о выписке из больницы певца и композитора Игоря Николаева. В середине сентября СМИ писали, что артиста госпитализировали с инфарктом, некоторое время он находился на ИВЛ, после чего ему провели операцию. Telegram-канал Mash писал, что Николаев запланировал гастроли в октябре, при этом может сократить количество концертов после операции.