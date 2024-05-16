SHOT: сестра жены главного кадровика МО продает свой дом на фоне скандала

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Telegram-канал SHOT сообщил, что сестра супруги главного кадровика Министерства обороны Российской Федерации Юрия Кузнецова решила срочно продать свой дом в Краснодаре из-за скандала. По информации канала, таунхаус выполнен в той же стилистике, что и предполагаемая взятка фигуранту.

По версии SHOT, владелица недвижимости — 48-летняя сестра Ирины Кузнецовой — выставила на продажу дом за 125 млн рублей. Как уточняется, особняк расположен в элитном районе Краснодара, известном как Фестивальный микрорайон.

В доме четыре полноценные комнаты, просторная кухня площадью 30 квадратных метров, спортивный зал, бассейн, баня, подогреваемая плитка в гараже. На участке земли площадью восемь соток выполнен ландшафтный дизайн, а все коммуникации централизованы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова отправили в карантинную камеру в СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. По его словам, фигурант отказался от общения с членами Общественной наблюдательной комиссии столицы. Военного содержат в камере площадью от 8 до 12 кв. м с телевизором, холодильником, чайником или кипятильником.