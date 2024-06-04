SHOT: семья Блиновских пытается продать арестованную квартиру за 69 млн

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Елена Блиновская

Telegram-канал SHOT пишет, что семья блогера Елены Блиновской пытается продать квартиру в элитном ЖК в Москве, которая находится под арестом, за 69 млн рублей. По данным канала, другие апартаменты они хотят сдавать в аренду за 250 тысяч рублей в месяц.

Как стало известно каналу, на близких «королевы марафонов» записаны две квартиры в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу, одна из них — трехкомнатная площадью 88,6 квадратного метра на втором этаже принадлежит супругу блогера Алексею Блиновскому, именно она выставлена на продажу. По данным авторов канала, еще одни апартаменты, которые планируют сдавать в аренду, находятся на том же этаже, владельцами «трешки» площадью 120 «квадратов» являются двое несовершеннолетних сыновей — Мирон и Всеволод — и отец Елены.

По информации источника SHOT, все имущество, которое было арестовано в рамках дела Блиновской, продолжает находиться под арестом. Информация о его снятии не соответствует действительности, пишет канал.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области во время попытки покинуть Россию. Следствие обвинило ее в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей. Суд поместил ее под домашний арест, а затем ужесточил меру пресечения и заключил под стражу. 24 апреля 2024 года «королеве марафонов» продлили арест еще на три месяца.