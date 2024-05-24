C генерала Попова сняли наручники в зале суда

Фото: МО РФ

Иван Попов

Telegram-канал SHOT показал видео из зала суда, где экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов сидит за столом с адвокатом без наручников. На кадрах видно, что генерал-майор находится в хорошем настроении и общается со своим защитником.

Ранее появились кадры, как офицера доставили в суд на заседание, где рассмотрят жалобу на его арест. Вопросом занимается 2-й Западный окружной военный суд.

До этого стало известно, что защита обвиняемого в мошенничестве Ивана Попова обжаловала арест экс-военачальника. Адвокат Сергей Буйновский отметил, что оснований для ареста генерала у следствия нет, поскольку Попов своевременно ходил на допросы, не пытался оказывать влияния на свидетелей по делу, а его загранпаспорт находится в Минобороны РФ, что лишает его возможности скрыться за границей.

Доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков увидел позитивный момент в аресте генерала. По его словам, в армии выявляют людей, совершивших должностные преступления. Он также отметил, что если офицера действительно любили и уважали солдаты, то они могут выступить с заявлением с поддержкой в его адрес. Тем не менее он все равно должен ответить перед судом, если будет доказана его вина, подчеркнул эксперт.